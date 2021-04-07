Son dakika haber... Bina boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Konya'da askeri gösteri uçağı düştü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İZMİT'te bir binanın boşluğunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. .

Olay, dün öğle saatlerinde Kozluk Mahallesi'nin Sadettin Yalım Caddesi üzerindeki bir büfede meydana geldi. Dükkanın duvarının içerisinden kedi sesi geldiğini duyan işletmeci, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, bina boşluğunda olduğu anlaşılan kediyi kurtarmak için dükkanın alçı panel duvarını motorlu testere ile açtı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan yavru kediyi, büfe sahibi sahipleneceğini söyledi.