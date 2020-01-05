Kocaeli binanın çatısı alev alev yandı, itfaiye yaklaşık 2 saatte söndürdü-2 - Son Dakika

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Kocaeli binanın çatısı alev alev yandı, itfaiye yaklaşık 2 saatte söndürdü-2
6 saat önce
Kocaeli Binanın çatısı alev alev yandı, itfaiye yaklaşık 2 saatte söndürdü-2.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:28 Kaynak: DHA
Kocaeli Binanın çatısı alev alev yandı, itfaiye yaklaşık 2 saatte söndürdü-2
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