Kocaeli binanın çatısı alev alev yandı, itfaiye yaklaşık 2 saatte söndürdü-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli binanın çatısı alev alev yandı, itfaiye yaklaşık 2 saatte söndürdü-2 - Son Dakika

Kocaeli binanın çatısı alev alev yandı, itfaiye yaklaşık 2 saatte söndürdü-2

6 saat önce

Kocaeli Binanın çatısı alev alev yandı, itfaiye yaklaşık 2 saatte söndürdü-2.

Kocaeli Binanın çatısı alev alev yandı, itfaiye yaklaşık 2 saatte söndürdü-2

Kocaeli binanın çatısı alev alev yandı, itfaiye yaklaşık 2 saatte söndürdü-2

Kocaeli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:28 Kaynak: DHA
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