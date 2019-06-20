KOCAELİ Binanın istinat duvarı çöktü, 23 daire boşaltıldı

Binanın istinat duvarı çöktü, 23 daire boşaltıldıİZMİT'te 4 katlı bir binanın istinat duvarı yoğun yapış nedeniyle çöktü.

Binanın istinat duvarı çöktü, 23 daire boşaltıldı

İZMİT'te 4 katlı bir binanın istinat duvarı yoğun yapış nedeniyle çöktü. Olay sonrasında 23 daire tedbiren boşaltıldı.

Olay gece 03.00 sıralarında İzmit Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki 4 katlı bir binanın istinat duvarı yoğun yağışa dayanamayarak ön taraftaki 2 katlı binanın üzerine devrildi. Büyük bir gürültü ile uyanan bina sakinleri kendilerini hemen sokağa atarak ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, istinat duvarı çöken apartmandaki 13 daire ile duvarın alt kısmında kalan 2 binadaki 10 dairenin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verdi. Vatandaşlar evlerinden çıkarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstinat duvarının çöktüğü sokakta yaşayan Osman Tavşan, "Bu bina yapılalı bir buçuk yıl oluyor. Adam temeli güzel yaptı ama perde duvarı yapamadı. Gerçeği bu. Dün gece saat 03.00'a doğru bir gürültü oluyor. Millet sokağa döküldü. Bir koşup baktık ki, binanın yarısı öbür tarafa çökmüş. AFAD ekibi geldi. Polis, itfaiye, doğalgaz ekipleri geldi. Gereken önlemleri aldılar. Binaları boşalttılar ve milleti yerlerine yerleştirdiler. Yaralı kimse yok fakat bayağı bir çökme var. Tedbir amacıyla binayı boşalttılar" dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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