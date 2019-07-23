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KOCAELİ BİRİ HASTANEYE, BİRİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

45 dakika önce

İZMİT'te aynı mahalledeki 4 eve GİREREK 92 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan biri 8 aylık hamile 2 kadın yakalandı.

İZMİT'te aynı mahalledeki 4 eve GİREREK 92 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan biri 8 aylık hamile 2 kadın yakalandı.Doğum sancısı olduğunu söyleyen F.K. hastaneye kaldırılırken, H.A. ise adliyeye sevk edildi.
20 Haziran tarihinde İzmit Kocatepe Mahallesi'nde bir sitedeki 3 daireye hırsız girdi. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine yapılan incelemede dairelerden 5 bin TL, 10 bin TL ve 15 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı belirlendi. Polis, hırsızların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Çalışma devam ederken, 15 Temmuz tarihinde aynı hırsızlar Kocatepe Mahallesi'ndeki başka bir eve girerek buradan 62 bin TL değerinde ziynet eşyası alarak kayıplara karıştı.
Güvenlik kameralarında yapılan incelemede hırsızların F.K.(28) ve H.A.(25) isimli kadınlar olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda 8 aylık hamile olduğu belirlenen F.K. ve H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde suçu kabul etmedikleri öğrenilen zanlılardan F.K.'nın hırsızlık suçundan 36 adet sabıka kaydı ve 4 yıl kesinlemiş hapis cezası olduğu öğrenilirken, H.A.'nın ise hırsızlık suçundan 15 adet sabıka kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan H.A. adliyeye sevk edilirken, doğum sancısı olduğunu söyleyen F.K. ise hastaneye kaldırıldı.
KOCAELİ BİRİ HASTANEYE, BİRİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:17 Kaynak: DHA
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