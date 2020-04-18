Kocaeli, Bolu, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli, Bolu, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kocaeli, Bolu, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Kocaeli, Bolu, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli, Bolu, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Kocaeli, Bolu, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tahir Büyükakın, Kocaeli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar ve beraberindeki heyeti konuk etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, ziyarette yaptığı konuşmada, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici süreyle durdurulan kuaför ve berberlere 1500 gıda kolisi dağıtımı yapılacağını kaydetti.

Oda Başkanı Bozkurt da Büyükakın'a sıkıntıları aktarmak için iletişime geçtiklerini ve kendilerinden gıda kolisi konusunda yardım talep ettiklerini dile getirerek verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Bolu

Bolu genelinde koronavirüsle ilgili tedbirler devam ediyor.

Kentin en işlek yeri olan İzzet Baysal Caddesi'nin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından oluşturulan bariyerli kontrol noktasında vatandaşların kimlikleri kontrol ediliyor.

Maskesiz olan ve kurallara rağmen dışarı çıkanlarla ilgili cezai işlemler uygulanıyor.

Bolu Belediyesi ekiplerince kentin ana arterleri, cadde, sokaklar, halk otobüsleri gibi alanlar gün içerisinde sürekli dezenfekte ediliyor. Geceleri ise itfaiye ekiplerince cadde ve sokaklar yıkanarak temizleniyor.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı gebe okullarında da gebe eğitimleri uzaktan eğitimlerle "online" sınıflarda devam ediyor.

Gerede Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında ihtiyaç sahipleri için hazırlanan bin adet erzak kolisi teslim edilmeye başlandı.

Gerede Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında bazı iş yerlerinin geçici süreyle kapatılmasının ardından dükkanları kapanan esnafın yanında olmaya devam ediyor.

Ev ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken esnaflar için Gerede Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin aldığı kararla oluşturulan komisyon tarafından yapılan incelemelerin ardından esnaflara ayni ve nakdi yardımlar yapılıyor.

Kiracı olan yaklaşık 80 esnafa biner lira, dükkanı kendine ait olan esnaflara ise 500'er lira yardım yapıldı. Kapanan işletmelerde çalışan işçiler için de kumanya yardımı sağlanıyor.

Karabük

Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım personelinin bütün gayretini Kovid-19 hastalarının iyileşmesi için harcadığı bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım personelinin 3 farklı ekip halinde toplam 62 hemşire, 26 klinik destek/temizlik personeli ile 7/24 esasına göre çalışmalarına devam ettiği belirtildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Fuat Gürel, sağlık çalışanlarının vatandaşların sağlıkları için kendi hayatlarından, ailelerinden, sevdiklerinden ödün vererek, gayretle, canla başla çok önemli bir görev yaptıklarını kaydetti.


Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü öğretmenleri, koronavirüsle mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine uygun olarak okulun atölyesinde günde 1 ton dezenfektan üretiyor.


Okul müdürü Yüksel Duranel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki haftadır dezenfektan ürettiklerini söyledi.


Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından son 1 haftada köy ve mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 1686 kişinin banka, alışveriş ve eczane taleplerinin karşılandığını bildirdi.

Düzce


Düzce'de kentin işlek yerlerinden İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Valilik Meydanı giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince oluşturulan bariyerli kontrol noktasında vatandaşlara kimlik kontrolü yapılıyor.

Polis ekipleri, caddeye girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor. Ekipler, cadde üzerinde devriye gezerek anonslarla bireyleri evde kalmaları konusunda uyarıyor.

Düzce Belediyesi ekiplerince kentin ana arterleri, cadde, sokaklar, halk otobüsleri gibi alanlar gün içerisinde sürekli dezenfekte ediliyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesince Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Zonguldak Belediyesi ekipleri cadde, mahalle ve sokakları dezenfekte edip yıkadı, sokak hayvanları için mama bıraktı.

Karabük, Kocaeli, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:30 Kaynak: AA

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