Kocaeli, Bolu, Karabük ve Düzce'de karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Kocaeli, Bolu, Karabük ve Düzce'de karla mücadele kapsamında küreme, tuzlama ve yol açma çalışması yürüten ekipler, araçları kara saplanan 8 kişiyi de kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'de tüm ilçe ve köy yollarındaki çalışmalar, 650 personel ve 220 araçla kararlılıkla sürdürülüyor.

Kartepe Zirve Yolu, İzmit Santral Rampası, Umuttepe, Miralay Mümtaz Caddesi, Kuruçeşme TOKİ Akpınar konutları, Gölcük İrsadiye Eriklitepe, Körfez Şemsettin-Naip Kalburcu-Belen-Elmacık Radar, Başiskele Aytepe Diriliş Kamp ile Baraj- Cami Düzü-Doğantepe-Serinlik bağlantı yollarının açık tutulması için mücadele veren ekipler, buzlanma olmaması için çalışıyor.

Öte yandan, İzmit ilçesi kırsal kesiminde araçları kara saplanan 8 kişi, Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerince kurtarıldı.

Bolu???????

Bolu'da yaklaşık 12 gündür aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü kentte kapalı köy yolu bulunmuyor.

Karabük ve Düzce

Karabük'te sabah başlayan kar yağışı, kent merkezi, ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olmaya devam ediyor.

Şehir merkezi, ilçeler, Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, Keltepe Kayak Merkezi ve yüksek kesimler karla beyaza büründü.

Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda önlem alan trafik ve Karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının 80 santimetre ölçüldüğü Düzce'de ise belediye ekipleri ana arterlerin kapanmaması için mücadele veriyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent geneli ve 7 ilçede kapanan köy yollarının açılması için yoğun çaba sarf edildiği, Yığılca ve Gölyaka ilçelerinde ulaşıma kapanan 5 köyün açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.