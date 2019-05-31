KOCAELİ BORÇ BUNALIMINA GİRİNCE ÇATIYA ÇIKTI
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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, borçları nedeniyle bunalıma giren inşaat işçisi M.Z.Y., çalıştığı inşaatın çatısında intihar girişiminde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:46 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Kartepe
ilçesinde, borçları nedeniyle bunalıma giren inşaat işçisi M.Z.Y., çalıştığı inşaatın çatısında intihar girişiminde bulundu. Olay öğleden sonra Kartepe Ataevler Mahallesi Ulubatlı Hasan
Caddesi'nde üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. Cadde üzerindeki 3 katlı inşaatın çatısına çıkan kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, borçları nedeniyle bunalıma girerek çalıştığı inşaatın çatısına çıkan M.Z.Y.'yi ikna etmek için görüştü. Bu sırada itfaiye ekipleri de binanın altında önlem aldı. Polislerin yaklaşık 2 saatlik çabası sonucunda ikna edilen M.Z.Y., polislerle birlikte aşağı indi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.Z.Y. daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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