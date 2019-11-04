Kocaeli boru elektrik hattına dokununca baba ve oğlu akıma kapıldı

Boru elektrik hattına dokununca baba ve oğlu akıma kapıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, demir boruları çatı katına çekmek isteyen Ayhan Usta (42) ile oğlu Baki Can Usta (16), borunun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapıldı. Yaralanan baba ve oğlu tedavi altına alındı.

Olay dün, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Çınar Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı bir binada kiracı olarak oturan Ayhan Usta, binada tadilat yapmakta olan ev sahibine yardım etmek istedi. Ayhan Usta oğlu Baki Can Usta ile birlikte çatı katına çıktı. Ayhan ve Baki Can Usta iple bağlanan boruyu tutup içeri çekmek isterken boru evin önünden geçen yüksek gerilim hattına değdi. Ayhan ve Baki Can Usta elektrik akımına kapıldı. Baki Can Usta'nın elektrik çarpması sonucu elbiseleri tutuştu. Binada yaşayanlar müdahalede bulunurken, 112 Acile haber verdi. Yaralanan baba ve oğlu 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Ayhan Usta Yalova'da bulunan bir hastaneye, olayın yaşandığı gün doğum günü olduğu öğrenilen Baki Can Usta ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.