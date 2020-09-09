KOCAELİ Boya fabrikasında yangın çıktı, işçiler dumandan etkilendi - Son Dakika

Boya fabrikasında yangın çıktı, işçiler dumandan etkilendi

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir boya fabrikasının üretim alanında çıkan yangın kimyasal tanklara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 6 işçi dumandan etkilendi.

Saat 15.00 sıralarında Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım içerisinde bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Üretim kısmında henüz bilinmeyen bir çıkan yangını gören işçilerin haber vermesi üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri, yangının boya fabrikası içerisinde bulunan kimyasal tanklara sıçramaması için önlem alırken, polis ekipleri fabrikanın önünde bulunan caddeyi olası bir patlamaya karşı araç trafiğine kapattı. Üretim alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 6 işçiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Çıkan yangında fabrikanın üretim alanında büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.