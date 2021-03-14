Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu Açıklaması

74 kazandığı maçın ardından değerlendirme yapan Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu, "Hesapta olmayan yenilgi, bize yakışmadı" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu son saniyede mağlup oldukları Budo Gemlik maçının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirme yaptı. Yolcu, "Bu kadar kötü yüzdeyle oynayıp yine de son topa kadar getirip son saniye şutuyla yeniliyoruz. Benim bozulduğum tek nokta ilk periyotta yediğimiz 26 sayı. Bu hesapta olmayan bir yenilgi. Bize yakışmadı. Bunu telafi etmesini biliriz biz. Çıkıp mücadeleye devam edeceğiz. İyi takımsan ki öyleyiz. İyi mücadele ediyorsan ki öyleyiz. Zor zamanlarda belli olur. Şimdi zor zaman. Bakalım reaksiyonu göreceğiz" dedi.

"Maçı geri çevirdik, kazanma noktasına da geldik"

Antrenörünün ardından maç hakkında konuşan mavi beyazlı takımın oyuncusu Mert Ulutaş, "Son haftalarda formsuz bir grafiğimiz var. İçerde çok iyi top oynuyoruz ama bugün istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kötü oynadık, kaybettik. Maçı geri çevirdik, kazanma noktasına da geldik. Ama son 10 saniyede savunmadaki hatayla kaybettik. Üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Son haftaya kadar çıkıp maç maç hepsini kazanıp bitirebildiğimiz en üst noktada sezonu bitirmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Tek amacımız ligde kalmak"

Deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Budo Gemlik Başantrenörü Semih Soğuksu ise, "Son maçımızı evimizde Bornova ile oynadık ve kazandık. Seri yapmak istiyorduk. Bu maça iyi hazırlanmıştık. Çalışkan, genç, enerjik ve çok basit hatalar yapan takımımız var. Bugün o hatalara rağmen maçın sonunda beraber kaldık. Savunmamız iyiydi. Kocaeli gibi bir takımı 72 sayıda tuttuk. Bizim için çok önemli, hayati bir galibiyet. Zor günler geçiriyoruz. İyi çalışıyoruz ama. İyi niyetli oyuncu grubuna sahibiz. İnşallah galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Tek amacımız ligde kalmak. Kötü dönem geçirdik. Üst üste 8 mağlubiyet aldık. Ama bu son 2 galibiyetle birlikte toplamda 7 galibiyetle düşme potasının üstüne çıktık. Ama bizim için yetmez. Bu bölgeden hızla uzaklaşmak istiyoruz. Kalan maçları da aynı konsantrasyonla kazanıp bu bölgeden uzaklaşacağız" şeklinde konuştu.

"Birlikte kalmayı başardık"

Son saniye sayısıyla takımına galibiyeti getiren Budo Gemlik oyuncusu Emre Tanışan de, "Oyuna iyi başladık aslında sonra abondene anlar yaşadık. Ama maçı sonuna kadar getirip orada birlikte kalmayı başardık. Sonunda da kazandık" ifadelerini kullandı.. - KOCAELİ