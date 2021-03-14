Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu Açıklaması

14.03.2021 10:59
Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu Açıklaması, System.String[]

74 kazandığı maçın ardından değerlendirme yapan Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu, "Hesapta olmayan yenilgi, bize yakışmadı" dedi.

74 kazandığı maçın ardından değerlendirme yapan Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu, "Hesapta olmayan yenilgi, bize yakışmadı" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu son saniyede mağlup oldukları Budo Gemlik maçının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirme yaptı. Yolcu, "Bu kadar kötü yüzdeyle oynayıp yine de son topa kadar getirip son saniye şutuyla yeniliyoruz. Benim bozulduğum tek nokta ilk periyotta yediğimiz 26 sayı. Bu hesapta olmayan bir yenilgi. Bize yakışmadı. Bunu telafi etmesini biliriz biz. Çıkıp mücadeleye devam edeceğiz. İyi takımsan ki öyleyiz. İyi mücadele ediyorsan ki öyleyiz. Zor zamanlarda belli olur. Şimdi zor zaman. Bakalım reaksiyonu göreceğiz" dedi.

"Maçı geri çevirdik, kazanma noktasına da geldik"

Antrenörünün ardından maç hakkında konuşan mavi beyazlı takımın oyuncusu Mert Ulutaş, "Son haftalarda formsuz bir grafiğimiz var. İçerde çok iyi top oynuyoruz ama bugün istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kötü oynadık, kaybettik. Maçı geri çevirdik, kazanma noktasına da geldik. Ama son 10 saniyede savunmadaki hatayla kaybettik. Üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Son haftaya kadar çıkıp maç maç hepsini kazanıp bitirebildiğimiz en üst noktada sezonu bitirmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Tek amacımız ligde kalmak"

Deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Budo Gemlik Başantrenörü Semih Soğuksu ise, "Son maçımızı evimizde Bornova ile oynadık ve kazandık. Seri yapmak istiyorduk. Bu maça iyi hazırlanmıştık. Çalışkan, genç, enerjik ve çok basit hatalar yapan takımımız var. Bugün o hatalara rağmen maçın sonunda beraber kaldık. Savunmamız iyiydi. Kocaeli gibi bir takımı 72 sayıda tuttuk. Bizim için çok önemli, hayati bir galibiyet. Zor günler geçiriyoruz. İyi çalışıyoruz ama. İyi niyetli oyuncu grubuna sahibiz. İnşallah galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Tek amacımız ligde kalmak. Kötü dönem geçirdik. Üst üste 8 mağlubiyet aldık. Ama bu son 2 galibiyetle birlikte toplamda 7 galibiyetle düşme potasının üstüne çıktık. Ama bizim için yetmez. Bu bölgeden hızla uzaklaşmak istiyoruz. Kalan maçları da aynı konsantrasyonla kazanıp bu bölgeden uzaklaşacağız" şeklinde konuştu.

"Birlikte kalmayı başardık"

Son saniye sayısıyla takımına galibiyeti getiren Budo Gemlik oyuncusu Emre Tanışan de, "Oyuna iyi başladık aslında sonra abondene anlar yaşadık. Ama maçı sonuna kadar getirip orada birlikte kalmayı başardık. Sonunda da kazandık" ifadelerini kullandı.. - KOCAELİ

Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu Açıklaması
Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu Açıklaması
Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu Açıklaması
Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu Açıklaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Murat Yolcu, Kağıtspor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu! Devreye İl Sağlık Müdürlüğü girdi Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor         
11:47
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu         
11:18
Sünnet düğünü kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Sünnet düğünü kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı         
11:00
Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü         
10:36
Yeniden kapanma olacak mı? Milyonların gözü yarınki Kabine toplantısında Yeniden kapanma olacak mı? Milyonların gözü yarınki Kabine toplantısında         
09:40
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı         
23:46
Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı         
20:59
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun! Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun!         
12:09
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 12:21:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei