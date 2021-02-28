Kocaeli BŞB Kağıtspor GCT Düzce maçının ardından

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Global Connect Travel Düzce'yi 89-74'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın başantrenörleri değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Global Connect Travel Düzce'yi 89-74'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu ve Global Connect Travel Düzce Başantrenörü İsmail Fatih Elbaş değerlendirmelerde bulundu. Takım oyuncularını tebrik eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, "Çok keyifli bir lig. Avrupa'nın en iyi liglerinden bir tanesi. Gerçek milli ligimiz. Nasıl bir mücadele. Herkes birbirini yeniyor. Gel de İstanbul Basket'i arama. Şu anda liderdik. Ama biz evi koruyarak, deplasmanda kritik galibiyetler alarak bu hayalimizi gerçekleştireceğiz. Karşı takıma gelirsek; Covid sürecini çok iyi geçirdiler, üst üste 4 galibiyet aldılar. Bir ritimle geleceklerini biliyorduk. Harfiyen oyun planına uyan oyuncularımı tebrik ediyorum. Hakkımızda hayırlısı. Onu yenip buna yenilseydik daha kötü olurdu. Direkt rakibimizdi Düzce. Fatih Elbaş da Düzce'ye geçtikten sonra inanılmaz işler yapıyor. Onu da tebrik ediyorum. Allah yolunu açık etsin. İkimizin hedefi de Süper Lig" şeklinde konuştu.

Fatih Elbaş: "Karşımızda taş gibi takım vardı"

Aldıkları bağlubiyetle ilgili değerlendirmelerde bulunan Global Connect Travel Düzce Başantrenörü İsmail Fatih Elbaş ise, "Öncelikle Kağıtspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etmek lazım. Bugün bize karşı gerçekten çok istekli, inanarak, mücadele ederek oynadılar. Korona sonrasında Bornova'ya, Konya Büyükşehir Hastane'ye karşı istediğimiz ve çalıştığımız düzeni sahaya yansıtabilmiştik ama bugün rakibin baskısı karşısında fiziksel ve mental yorgunluğumuz maçın bütünlüğüne yansıdı. Karşımızda çok iyi organize olan, taş gibi takım vardı. Hücumda dengemizi de bulamayınca sürekli geriden gelmek zorunda kaldık. Top kayıplarımız, verdiğimiz hücum ribauntları ve rakibin şut yüzdesinin yüksek olması beklemediğimiz farkın oluşmasına neden oldu. Bundan sonraki maçlarında Kağıtspor'a başarılar diliyoruz. Çarşamba Manisa deplasmanı ve pazar günü evimizde oynayacağımız Balıkesir maçları var. Korona dönüşleri kolay değil ama gerçekten fizik ve mental olarak zorlanıyoruz. Bu süreçten olabildiğince hasarsız çıkıp sonra biraz dinlenip ligin son bölümüne elimizden geldiği kadar saldırmaya çalışacağız. Kendi takımıma da verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum ama bugün için yetersizdi" şeklinde konuştu.

Salih Uğraşan: "Rakibi bir türlü yakalayamadık"

Karşılaşmanın ardından konuşan Global Connect Travel Düzce Takım Kaptanı Salih Uğraşan, "Öncelikle Kağıtspor'u tebrik ediyorum. Gerçekten iyi oyun oynadılar. Bizim de kötü günümüzdü. Daha önceki maçlarda kazandığımız birçok şeyi yapamadık. Özellikle ribaunt konusunda bundan önceki maçlarda baskın oynamıştık. Bu maçta ofansif bant verdik. Bunlar olunca ve bir türlü rakibi yakalayamayınca çekişmeyi yakalayamadık" diye konuştu. - KOCAELİ