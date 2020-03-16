KOCAELİ Bu eve girenlerin başı dönüyor - Son Dakika
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KOCAELİ Bu eve girenlerin başı dönüyor

6 saat önce

Bu eve girenlerin başı dönüyorKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ters ev, içeriye girenlerde baş dönmesine sebep oluyor.

Bu eve girenlerin başı dönüyor

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ters ev, içeriye girenlerde baş dönmesine sebep oluyor. Vertigo ve benzer hastalıkları olanların girmesinin yasak olduğu ters ev, fotoğraf meraklılarının yoğun ilgisini çekiyor.

Kartepe'de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın yanında inşa edilen ters ev, Türkiye'nin birçok ilindeki benzerlerinden farklı olarak yüzde 3 eğimli olarak inşa edildi. Beynin yapının eğiminden ötürü yaşadığı yanılsama sebebiyle baş dönmesine sebep olan ters ev, fotoğraf tutkunlarının ise yoğun ilgisini çekiyor. Dubleks bir evin tamamen ters çevrilerek eşyaların tavana yerleştirildiği binaya girenler tavanda yürüdükleri hissine kapılıyor.

EŞYALAR ÖZEL BAĞLANTILARLA YUKARI TUTTURULUYOR

Vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı ters evi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın yanında kurduklarını belirten işletme sahibi Mustafa Kazanbaş, "Böyle bir yatırımın Kocaeli'de güzel olacağını düşünerek bu evi yaptırdık. Mevkii olarak da insanlar bu bölgeye yoğun bir rağbet gösterdiği için doğal yaşam parkını seçtik. Bu ev de aslında herkesin dikkatini çekiyor. Burayı yapmak için bir ev nasıl yapılıyorsa aynı prosedürler işliyor. Tek farkı burada evin ters kurulması. Onun dışındaki diğer tüm yasal zorunluluklar bu ev için de geçerli. Eşyaların hepsi özel bağlantılarla yukarıya tutturuluyor. Herhangi bir tehlike yok." dedi.

"BURAYA GELEN HER KİŞİ SİGORTALI OLARAK İÇERİYE GİRİYOR"

Tüm ziyaretçilerin sigortalandığını söyleyen Kazanbaş, "Buraya gelen her kişi sigortalı olarak içeriye giriyor. Şirketimiz tarafından üçüncü şahıs sigortası ile korunuyorlar. İçeriye girdiğinizde ilk anda bir baş dönmesi yaşanıyor. Bunun nedeni de evin sadece ters değil, aynı zamanda her iki tarafa da açılı olması. Bu yüzden özellikle vertigo ve benzer hastalıkları olan kişilerin girmesi yasak. Çünkü yoğun bir baş ağrısı yapıyor. Evin açılı olmasından kaynaklı olarak beyin eşyaları düzeltemiyor. Birçok ters evde sadece düz evi ters çeviriyorlar. O yüzden burada yaşanan etki o evlerde yaşanmıyor" diye konuştu.

KOCAELİ Bu eve girenlerin başı dönüyor

Türkiye, Kartepe, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:07 Kaynak: DHA
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