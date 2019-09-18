Kocaeli bu markette para ve kredi kartı geçmiyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Gebze Ticaret Odası ve Gıda Kurtarma Derneği organizasyonuyla Sosyal Etki Merkezi açıldı. Sosyal Etki Merkezi'ndeki alışveriş merkezinde gıda, kırtasiye ve temizlik ürünleri bulunuyor. Bölgede tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kendilerine verilen kartlarla istedikleri ürünleri alabiliyor.

Gebze Ticaret Odası ve Gıda Kurtarma Derneği'nin çalışmaları sonucu Dilovası Orhangazi Mahallesi'nde yaklaşık 3 ay önce Sosyal Etki Merkezi açıldı. Merkez içerisinde ise bir market oluşturuldu. Ardından bölgedeki sivil toplum kuruluşları, muhtarlıklar, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla belirlenen kriterlere uygun ihtiyaç sahibi vatandaşlar tespit edildi. Daha sonra bu vatandaşlara dağıtılan kartlar içerisine aylık 250 ile 500 liraya denk gelen puan yüklendi. Vatandaşlar bu kartlarla markete gelerek ihtiyacı olan ürünleri istedikleri gibi alabiliyor.

'AYDA 3 BİN KİŞİYE ULAŞIYORUZ'

Marketten ayda yaklaşık olarak 3 bin vatandaşın faydalandığını söyleyen Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Bu binayı yaptık, yaparken de bulunduğumuz topluma ne verebiliriz diye düşünürken ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek istedik. İhtiyaç sahibi vatandaşlara bir yardım yapalım istedik. Bu bölgede ihtiyaç vardı. Ayda yaklaşık 3 bin kişiye ulaşıyoruz burada. Tabii önemli olan bunun sürdürülebilir olması lazım. Biz burada bir komisyon dahilinde ihtiyaç sahiplerini belirleyip bir kart veriyoruz, bu kartla gidip istediği ürünleri alabiliyor. Örneğin bulgur istiyorsa bulgur alıyor, bulgura ihtiyacı yoksa kendisinin tercih ettiği bir ürünü alıyor. Kuru gıdaların dışında temizlik ve kırtasiye ürünlerimiz de var. Ayrıca çocuklar için de ürünlerimiz de var dedi.

İhtiyaç sahibi ailelerin memnun olduğunu belirten Çiler, Şu an yaklaşık 3 ay oldu, hem biz memnunuz hem de ihtiyaç sahibi aileler memnun. İnşallah bunu sürdürülebilir bir hale getireceğiz. Burada paranın geçmediği bir market var. Burada para geçmiyor, ihtiyaç sahibi ailelerin aldığı kartlar geçerli burada. Onlar kendilerine göre belirlediği bir günde buraya gelerek istedikleri gibi alışveriş yapabiliyorlar diye konuştu.

MARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR

Evindeki tüm ihtiyaçları marketten ücretsiz olarak alabildiğini söyleyen Gülseren Şahin, İhtiyaç sahibi biriyim, bana bir kart verdiler buraya gelerek bu kartla alışveriş yapıyorum. Burada ev için ihtiyaç olabilecek her şey var. Reçel aldım, un aldım, yağ aldım, makarna aldım bunun gibi ürünleri burada bulabiliyorum. Çocuklarımız için de kırtasiye reyonu var. Bu uygulamayı çok beğendim emeği geçenlerden Allah razı olsun diye konuştu.