''Kocaeli büyüdükçe Türkiye'de büyüyor''

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Gebze Genişletilmiş 99. İlçe Danışma Meclisine katıldı. Yoğun bir katılımın yaşandığı danışma meclisinde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın, "Şüphesiz bizim en güçlü yanımız teşkilatımızdır. Güçlü bir teşkilat yapısı olmayan siyasi partiler adeta köksüz bir ağaca benzerler. Ben bunu her ilçe teşkilatlarımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde altını çize çize anlatıyorum. Güçlü teşkilatları olmayan belediye başkanları da köksüz bir ağaçtır. Bundan zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü teşkilatlarımız bizim sahada gözen gözümüz, duyan kulağımızdır" dedi.

"ORDUSU OLMAYAN KOMUTANA BENZER"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, teşkilatlarda önceki dönemlerde görev yapmış ilçe yöneticileri, belediye başkanları ve çok sayıda teşkilat üyesinin hazır bulunduğu danışma meclisinde konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Bizim mesajlarımızı anlatan yegâne aracılarımız teşkilatlarımızdır. Sizler olmadan bizlerin bir adım atması veya başarıya ulaşması mümkün değildir. Ordusu olmayan komutana benzer teşkilatı olmayan liderler. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın başarısının arkasındaki gücün bu teşkilatlar olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Siz kıymetli teşkilatımıza da bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve hizmetler için bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Daha sonra soru cevap bölümünde teşkilat üyelerinin sorularına içtenlikle cevap veren Büyükakın, her soru üzerinde detaylı bir şekilde çalışılacağını da dile getirdi.

"ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR DEĞERE DÖNÜŞECEK"

"Halkımızın kentimizle daha fazla bütünleşmesini sağlayacak, keyifle vakit geçirebilecekleri alanlar yaratmak için gayretle çalışıyoruz" diyerek teşkilat üyelerinin sorularına cevap veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "İnsanımızın olduğu her yere ulaşmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hizmetlerimizle hem şehrimiz hem de ülkemiz büyük bir değere dönüşecek. Yaptığımız iş yalnızca, raylı sistemler, otoyollar, köprüler kurmak, spor salonları, barınaklar, bahçeler inşa etmek değil aynı zamanda bir gelecek inşasıdır. Şehrimizin ve ülkemizin gücüne güç katmaktır. Hepinizin bildiği gibi Kocaeli büyüyen bir şehir. Kocaeli büyüdükçe Türkiye'de büyüyor. İnşallah elele vererek şehrimizi ve ülkemizi daha da büyüteceğiz. Bütün ilçelerimizle büyük bir birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü bir Türkiye'nin temellerini Kocaeli'nden atmaya devam edeceğiz" vurgusu yaptı. Danışma meclisi soru cevap kısmının tamamlanmasıyla sona ererken, Gebze ilçesinde elli bininci üye olan Bünyamin Güneş'i tebrik eden Başkan Büyükakın, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.