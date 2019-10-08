Kocaeli Büyük Organizasyona Hazır

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 41 Burda Alışveriş Merkezi, Shell, Avis, Ramada Plaza İzmit, Auto Club, Fora Araç Takip Sistemleri ve Power FM tarafından desteklenen organizasyon 12 Ekim Cumartesi günü saat 11.30'da 41 Burda Alışveriş Merkezi'ndeki start seremonisi ile başlayacak. Ekipler daha sonra Ford Otosan (18.22 km) Transit (16.50 km) Courier (8.28 km) ve Custom (6.63 km) özel etaplarını geçerek, saat 16.00'dan itibaren Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi otoparkındaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seyirci özel etabı ile ilk günü tamamlayacaklar.

Rallinin ikinci günü olan 13 Ekim Pazar günü, saat 10.00'da organizasyona ralli merkezi olarak ev sahipliği yapan Ramada Plaza İzmit'ten başlayacak. Ekipler rallinin son gününde Otosan, Transit ve Courier etaplarını bir kez daha geçtikten sonra, Custom-2 avantaj etabında genel klasman ve sınıflarına ekstra puan kazanabilmek için ter dökecekler. Genel klasman ve sınıflarda büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen sezonun son toprak rallisinde, ekipler 2 gün boyunca 100,46 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 292,44 kilometre yol kat edecekler.

Ford Otosan 37.Kocaeli Rallisi, pazar günü saat 15.00'te 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşecek olan finiş seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak.