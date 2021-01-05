Kocaeli Büyükşehir Beldiyesi'nden arı yetiştiricilerine destek - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Beldiyesi'nden arı yetiştiricilerine destek

05.01.2021 14:39
Kocaeli Büyükşehir Beldiyesi'nden arı yetiştiricilerine destek, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'de üretilen balın markalaşması ve tüketiciyle buluşturulması konusunda kentteki arı yetiştiricilerine gereken desteği vereceklerini bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'de üretilen balın markalaşması ve tüketiciyle buluşturulması konusunda kentteki arı yetiştiricilerine gereken desteği vereceklerini bildirdi.

Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz ve yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.

Büyükakın, ziyarette yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin bal ve arıcılıkta büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Arı yetiştiricilerine her fırsatta destek verdiklerini vurgulayan Büyükakın, "Bu noktada üreticilerimizin elde ettikleri ürünleri daha geniş bir pazar yelpazesi içinde tüketiciyle buluşturması için adım atacağız." diye konuştu.

Büyükakın, verdikleri desteklerle kentteki arıcı sayısını arttırmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Arıcılık aynı zamanda çevre projesidir. Kandıra bölgesinde toprakla buluşturduğumuz oğul otu, biberiye ve tıbbi nane gibi bitkiler arıcılık açısından da üreticimize katkı sunacaktır. Tarım ve hayvancılıkta attığımız her adım üreticimizin beklentilerine cevap verme anlamında ülkemize de örnektir. Üreticimizin yanındayız ve yeni pazarların bulunması için de seferberlik içerisinde olacağız. Bunu da markalaşarak şehrimizin ve ülkemizin her köşesine ulaşarak gerçekleştireceğiz."

Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz da kentte arıcılığın gelişimine verdiği desteklerinden dolayı Büyükakın'a teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında 500 arıcıya 500 adet termo kovan, 240 arıcıya 15 bin adet plastik kovan altlığı, 400 arıcıya 400 takım arıcı ekipman malzemesi, 70 arıcıya 70 adet bal dinlendirme ve süzme kazanı, 10 arıcıya da 100 adet ana arı desteği verilmişti.

Arı Yetiştiricileri Birliği, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Kovan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Beldiyesi'nden arı yetiştiricilerine destek - Son Dakika


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