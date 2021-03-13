Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

13.03.2021 10:41
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, salgın sürecinde Türkiye'nin sağlık ordusunun virüse karşı verdiği mücadelede alkışlanacak bir başarı elde ettiğini belirtti.

Yaklaşık 1 yıllık dönemde, gözle görünmeyen bir mikroba karşı savaşan sağlık personelinin fedakarca, insanüstü bir gayretle verdiği mücadeleyi gördüklerine işaret eden Büyükakın, "Sağlık ordumuzun tüm kahramanlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

Büyükakın, Türkiye'nin sağlık alanında geldiği noktanın, virüsle mücadelenin yanı sıra hayata geçirilen şehir hastaneleri, koronavirüs salgının her safhasında alınan tedbirler, çağa uygun teşhis ve tedavi yöntemleri, filyasyondaki yüksek oran, başarıyla başlayan ve devam eden hastalığa karşı aşılanma süreciyle dünyanın takdir ettiği bir noktada olduğunu kaydetti.

Kocaeli'de sağlık sektörünün her zaman yanında olduklarını vurgulayan Büyükakın, mesajında, "İl Sağlık Müdürlüğümüze 4 PCR cihazı, 10 hasta başı monitörü, 5 yüksek basınçlı oksijen ve nemlendirme ünitesi desteğinde bulunduk. KOÜ Hastanesine 2 elektrikli hasta taşıma aracı desteği sağladık. Filyasyon ekiplerimize araç ve sürücü desteğinin yanı sıra 80 tablet temin ettik." ifadelerine yer verdi.

Büyükakın, salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmetle anarak, tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Tahir Büyükakın, Tıp Bayramı, Kocaeli, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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