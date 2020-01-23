Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, yangın çıkan AVM'nin esnafını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, yangın çıkan AVM'nin esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, yangın çıkan AVM'nin esnafını ziyaret etti

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca ilçesinde geçen pazartesi günü çıkan yangında iş yerleri zarar gören alışveriş merkezi (AVM) esnafını ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, yangın çıkan AVM'nin esnafını ziyaret etti, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca ilçesinde geçen pazartesi günü çıkan yangında iş yerleri zarar gören alışveriş merkezi (AVM) esnafını ziyaret etti.

Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükakın, yaraların kısa sürede sarılması için gerekli koordinasyonun sağlanacağını ifade ederek, esnafın yanında olacaklarını kaydetti.

Esnaf da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiyecilerin yoğun ve büyük fedakarlıkla yangına müdahale ettiğini dile getirerek, Büyükakın'a teşekkür etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir alışveriş merkezinde (AVM) geçen pazartesi günü çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmasının ardından söndürülmüştü.

Yangın nedeniyle alışveriş merkezindeki bazı iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar oluşmuştu.

Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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