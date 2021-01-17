Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, beslediği sokak hayvanlarından iki köpek yavrusunu sahiplendi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, beslediği sokak hayvanlarından iki köpek yavrusunu sahiplendi

17.01.2021 21:25
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, beslediği sokak hayvanlarından iki köpek yavrusunu sahiplendi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sokak hayvanlarını besleme çalışmalarına katılarak, annesiz iki yavru köpeği sahiplendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sokak hayvanlarını besleme çalışmalarına katılarak, annesiz iki yavru köpeği sahiplendi.

Büyükakın, yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için İzmit Umuttepe bölgesinde yem bırakma çalışmalarına katıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Büyükakın, soğuk havanın kendini hissettirmesi ve kar yağışı nedeniyle, sokak hayvanlarının beslenmesi için önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

"Onlar bizim canlarımız." diyen Büyükakın, kar yağışı nedeniyle yolları açmak için yoğun bir şekilde çalışırken, diğer bir odak noktalarının ise sokaktaki canlar olduğunu aktardı.

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için şehrin belli noktalarında besleme noktaları bulunduğuna işaret eden Büyükakın, bu noktalara düzenli olarak mama ulaştırdıklarını kaydetti.

Büyükakın, geçen yıl sokak hayvanları için 80 ton mama dağıtımı yaptıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu mamalar Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerin koordinasyonunda ilçe belediyelerimiz ve hayvanseverlerimiz aracılığıyla sokaktaki canlarımıza ulaştırılıyor. Onları bu soğuk koşullarda aç bırakmamak için arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Her gün ve özellikle bugün, beslediğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmamamız lazım. Yani bu tabiattaki tüm canlıları düşünerek bir hizmet yaklaşımı içindeyiz. Bu hizmetleri, bu zor şartlar altında dahi sürdüren tüm ekibime de ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum."

Sokaktaki canların unutulmaması, onlara sert kış koşullarında destekçi olunması yönünde çağrıda bulunan Büyükakın, "Bir kap mama ve bir kap su, sokak hayvanlarımızın bu soğuk günlerde yaşama tutunmaları için çok önemlidir. Hemşehrilerimizden bu konuda daha fazla hassasiyet içerisinde olmalarını istiyorum." diye konuştu.

Umuttepe'de sokak hayvanlarını beslediği sırada iki köpek yavrusuyla da yakından ilgilenen Büyükakın, anneleri olmayan yavruları sahiplendi.

Sokak Hayvanları, Umuttepe, Kocaeli, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, beslediği sokak hayvanlarından iki köpek yavrusunu sahiplendi - Son Dakika


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