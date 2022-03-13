Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

13.03.2022 14:27
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, her zaman olduğu gibi salgının en yoğun olduğu dönemlerde de canla başla vatandaşların sağlığı için görev yapan sağlık kahramanlarına minnettar olduklarını belirtti.

İbni Sina ve El Razi gibi alimlerin temellerini attıkları tıp ilminin her dönemde insanlık için vazgeçilmez olduğunu anımsatan Büyükakın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık çalışanlarımız için ifade ettiği 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' sözünden de anlaşılacağı gibi özellikle son asrın en büyük sağlık felaketi koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarımızın değerini çok daha iyi anladık. Haftalarca evine gidemeyen, çocuklarına, sevdiklerine sarılamayan sağlık kahramanlarımız, vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine kattılar." ifadesini kullandı.

Tahir Büyükakın, bu fedakarlığın ve gayretin değerinin paha biçilemez olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Elimizi hiç bırakmadınız, hep yanı başımızdaydınız. Biz de daima yanınızdayız. Salgın sürecinde sizlerin dertlerinize derman olmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye devam edeceğiz. Sizler için ne kadar hizmet versek az. Salgınla mücadelede hayatını kaybeden sağlık kahramanlarımıza Allah'tan rahmet dilerken; zaman, mekan mefhumu gözetmeksizin insan sağlığı için çalışan, kutsal mesleğinin gereğini layıkıyla yerine getiren fedakar ve özverili sağlık kahramanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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