Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı yayımladı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı yayımladı

15.01.2021 12:33
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı yayımladı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, 16 Ocak Basın Onur Günü'nün tüm Türkiye için ve Türk gazetecilik tarihi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 16 Ocak 1923 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti'nin filizlendiği gün olarak tarihte yerini aldığını vurguladı.

Bu önemli tarihe verdiği değer nedeniyle Kocaeli Gazeteciler Cemiyetine teşekkür eden Büyükakın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923'te Kasrı Hümayun'da düzenlediği basın toplantısı, Türk basın tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve Kocaeli adına büyük önem taşımaktadır. Atatürk, 16 Ocak gecesi saat 21.30'dan sabaha karşı saat 03.30'a kadar yaklaşık 6 saat boyunca o dönem ülkemizin önde gelen gazetecileriyle bir araya gelmiş, Türkiye'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olması gerektiği fikrini ilk kez dile getirmiştir. Üstelik Gazi Mustafa Kemal, çok kısa süre önce değerli annesi Zübeyde hanımının vefat haberini almış ancak acısını içine gömerek Kocaeli ziyaretini iptal etmemiştir. Bu da gazetecilere ve Kocaeli'ye ne kadar önem verdiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. 16 Ocak Basın Onur Günü, cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ten Kocaelimize kalan yegane mirastır." ifadelerini kullandı.

"Tüm gazetecilerimizin 16 Ocak Basın Onur Gününü tebrik ediyorum"

Büyükakın, Kocaeli yerel basının Türk gazetecilik tarihinde müstesna bir yere sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yazılı ve görsel medyanın yanı sıra son dönemde sadece ülkemizde değil, dünya genelinde öne çıkan yeni medya, halkı hızlı ve doğru bilgilendirmek gibi çok önemli ve toplumsal bir görevi üstlenmiştir. Gelişen ve değişen çağımızda, habere en hızlı ve en kısa sürede ulaşmak kadar yapılan haberi bilgi kirliliğinden korumak ve tarafsız bir şekilde okuyucuya aktarmak da çok önemlidir. Toplumu doğru bilgilendirmek, sağlıklı bir kamuoyunun oluşturulmasına katkıda bulunmak açısından 4. güç olarak anılan medyanın elinde büyük imkanlar bulunmaktadır. Kocaeli'de yazılı basında ve internet medyasında çıkan her haber, eleştiri, fikir ve öneriye saygıyla yaklaştığımızın ve basın mensuplarımızın görüşlerine büyük değer verdiğimizin bilinmesini istiyorum. Kocaeli'ye yaptığımız hizmetlerde yerel basının çok önemli bir etkisi ve görevi olduğuna inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiyemizin bekasını, Kocaeli'nin huzuru ve mutluluğunu ön plana alarak, doğru, birleştirici ve bütünleştirici habercilik ilkesinden sapmadan görevini yapan tüm gazetecilerimizin 16 Ocak Basın Onur Günü'nü tebrik ediyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı yayımladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için güçlerini birleştirdi Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var "Bana şiddet uyguluyor" dediği eski eşinin saatler sonra morga gidip cesedini teşhis etti Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu
İstanbul'da kar yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun bir yağış bekleniyor İstanbul'da kar yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun bir yağış bekleniyor         
13:15
G.Saray'da kaçırdığı maçlarla kriz yaratan Falcao'ya ABD ekibi Portland Timbers talip oldu G.Saray'da kaçırdığı maçlarla kriz yaratan Falcao'ya ABD ekibi Portland Timbers talip oldu         
12:38
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesi Mardin'de gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesi Mardin'de gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı         
12:16
Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü         
11:51
Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı         
11:28
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Coşkun Sabah'tan evlilik itirafı: Bekarlık bana göre değil, evde hanımın seslenmesini özledim Coşkun Sabah'tan evlilik itirafı: Bekarlık bana göre değil, evde hanımın seslenmesini özledim         
10:55
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı         
10:05
Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler         
09:55
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı         
08:50
Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı         
08:00
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor         
23:13
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 13:40:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei