Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı yayımladı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, 16 Ocak Basın Onur Günü'nün tüm Türkiye için ve Türk gazetecilik tarihi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 16 Ocak 1923 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti'nin filizlendiği gün olarak tarihte yerini aldığını vurguladı.

Bu önemli tarihe verdiği değer nedeniyle Kocaeli Gazeteciler Cemiyetine teşekkür eden Büyükakın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923'te Kasrı Hümayun'da düzenlediği basın toplantısı, Türk basın tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve Kocaeli adına büyük önem taşımaktadır. Atatürk, 16 Ocak gecesi saat 21.30'dan sabaha karşı saat 03.30'a kadar yaklaşık 6 saat boyunca o dönem ülkemizin önde gelen gazetecileriyle bir araya gelmiş, Türkiye'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olması gerektiği fikrini ilk kez dile getirmiştir. Üstelik Gazi Mustafa Kemal, çok kısa süre önce değerli annesi Zübeyde hanımının vefat haberini almış ancak acısını içine gömerek Kocaeli ziyaretini iptal etmemiştir. Bu da gazetecilere ve Kocaeli'ye ne kadar önem verdiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. 16 Ocak Basın Onur Günü, cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ten Kocaelimize kalan yegane mirastır." ifadelerini kullandı.

"Tüm gazetecilerimizin 16 Ocak Basın Onur Gününü tebrik ediyorum"

Büyükakın, Kocaeli yerel basının Türk gazetecilik tarihinde müstesna bir yere sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yazılı ve görsel medyanın yanı sıra son dönemde sadece ülkemizde değil, dünya genelinde öne çıkan yeni medya, halkı hızlı ve doğru bilgilendirmek gibi çok önemli ve toplumsal bir görevi üstlenmiştir. Gelişen ve değişen çağımızda, habere en hızlı ve en kısa sürede ulaşmak kadar yapılan haberi bilgi kirliliğinden korumak ve tarafsız bir şekilde okuyucuya aktarmak da çok önemlidir. Toplumu doğru bilgilendirmek, sağlıklı bir kamuoyunun oluşturulmasına katkıda bulunmak açısından 4. güç olarak anılan medyanın elinde büyük imkanlar bulunmaktadır. Kocaeli'de yazılı basında ve internet medyasında çıkan her haber, eleştiri, fikir ve öneriye saygıyla yaklaştığımızın ve basın mensuplarımızın görüşlerine büyük değer verdiğimizin bilinmesini istiyorum. Kocaeli'ye yaptığımız hizmetlerde yerel basının çok önemli bir etkisi ve görevi olduğuna inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiyemizin bekasını, Kocaeli'nin huzuru ve mutluluğunu ön plana alarak, doğru, birleştirici ve bütünleştirici habercilik ilkesinden sapmadan görevini yapan tüm gazetecilerimizin 16 Ocak Basın Onur Günü'nü tebrik ediyorum."