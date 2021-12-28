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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2021 08:59
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Başkan Büyükakın'ı makamında ziyaret ederek, kurumun çalışmalarıyla AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan oylama hakkında bilgi verdi.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Büyükakın, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karelerine oy verdi.

Büyükakın, yaptığı açıklamada, AA'nın bu oylamasına her yıl katıldığını belirterek, oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinde çok ciddi emek bulunduğunu kaydetti.

Foto muhabir ve muhabirlerin gayretlerinin, her bir haberde ayrı ayrı ortaya çıktığına işaret eden Büyükakın, "Birini, diğerine tercih etmek gerçekten çok zor aslında. Aynı zamanda hem fotoğrafın kalitesi hem de verdiği mesaj itibarıyla baktığımızda, birini diğerine tercihi etme şansımız oluyor ama gerçekten zorlandığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

"AA, dünyanın dört bir yanında çok kaliteli işlere imza atıyor"

Büyükakın, haber kategorisinde Suriye'de yaralanan sivilleri anlatan fotoğrafa oy verdiğini vurgulayarak, fotoğrafın Suriye'de yaşanan insanlık dramını gözler önüne serdiğini belirtti.

Yaşam kategorisinde ise Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının, bir bebeğin yaşama tutunmasına katkı sunan harika bir kareyi seçtiğini aktaran Büyükakın, spor kategorisinde de Mete Gazoz'un gurur tablosunu anlatan karenin çok etkileyici olduğunu, karenin yıllarca verilen emeğin haklı gururunu anlattığını dile getirdi.

AA'nın habercilik alanında çok ciddi bir emek verdiğine işaret eden Büyükakın, şunları söyledi:

"AA, dünyanın dört bir yanında çok kaliteli işlere imza atıyor. Özellikle haberin sosyal medya üzerindeki manipülatif içeriğinin sağlıklılaştırılması anlamında da çok ciddi katkıları var Anadolu Ajansının. Geçtiğimiz günlerde AA'ya yaptığımız ziyarette de bu doğrultuda yapılan özellikle arşiv çalışmalarının ve haber doğrulatma için kullanılması gereken yeni sistemlerin müjdesini de işittim ve gerçekten gurur duydum. Özellikle sosyal medya üzerinde, bir fotoğrafların manipülatif amaçla kullanıldığını gördükçe doğrulatma sistemlerinin kullanılmasının, doğru bilgiye ulaşabilme imkanı açısından son derece kritik olan bu işe imza atmak için büyük emek harcamaları ve bununla ilgili daha ileri sistemler kurma çabaları da ayrıca takdire şayan bir gayret. Ben şu ana kadar doğru haberi ve olabildiğince hızlı bir şekilde ulaştırma çabasında bulunan tüm arkadaşlarımızı, yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Sağlıklı bilgiye ulaşmanın bu kadar kıymetli olduğu bir zamanda, bu emek diğer bütün işler kadar önemli bir emek. Seçimi zor olan bu oylamada, inşallah en iyi olan kazansın."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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Tahir Büyükakın, Muhammed Said, Mete Gazoz, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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