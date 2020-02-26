Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Regaip Kandili mesajı

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Regaip Kandili mesajı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, hicri takvime göre kutsal aylar olarak kabul edilen ve 3 aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcı olan Regaib Kandili'ni kutladı.

Regaib Kandili'nin feyizli ve bereketli bir gece olduğunu vurgulayan Büyükakın, şunları kaydetti:

"Regaib Kandiliniz mübarek olsun, yuvalarınız ilahi şefkat ve rahmetin nuruyla aydınlansın. Regaib, kelime manasıyla, 'çok meyledilen, arzulanan, armağan edilen' anlamlarına gelir. Bu mübarek gecede yüce Allah, kullarına bol bol rahmet ve ikramlarda bulunduğu için bu adı almıştır. Bu kutsal gecede, hatalarımızdan, zaaflarımızdan arınmak, daha iyi insanlar olabilmek için tövbe ve dualar edeceğiz. Yaradan'dan, rahmet ve bağışlanma dileyeceğiz. Regaib Kandili'nin gönüllerimize manevi hazineler sunmasını diliyorum. Bütün hemşehrilerimin ve İslam aleminin Regaib Kandili'ni kutluyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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