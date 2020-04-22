Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 23 Nisan mesajı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, bu yıl 23 Nisan coşkusunu yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla evlerde yaşayacaklarını kaydetti.

Kocaelilileri 23 Nisan gecesi saat 21.00'de balkonlara çıkarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okumaya davet eden Büyükakın, "'Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, bu 23 Nisan'da 100 yaşına giriyor. Egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. yaşı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.

Büyükakın, her 23 Nisan'da Kocaeli'de 41 ülkeden 1000 çocuğu misafir ettiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu 23 Nisan'da Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle evlerimizdeyiz. Sevinicimizi, coşkumuzu evlerimizde yaşayacağız. Bayram havası bu yıl evlerimizde yaşanacak. 23 Nisan gecesi saat tam 21.00'de balkonlara çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okuyacağız ve 100. yıl coşkusunu birlikte yaşayacağız. Gelecek yıl yine Türkiye'de ve Kocaeli'de yer gök bayraklarla donanacak. Dünyanın dört bir yanından çocuklar yine şehrimize dolacak. Bu vesileyle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."