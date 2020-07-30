Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli halkından bayramlaşmalarını sosyal mesafeye dikkat ederek, özellikle yaşlıların sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde gerçekleştirmelerini istedi.

Büyükakın, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı günler olduğunu kaydetti.

Bayramların eş, dost, akraba ve komşuların ziyaret edildiği, yetimlerin ve buruk gönüllerin iyileştirildiği, ihtiyaç sahiplerine yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların, kırgınlıkların giderildiği, kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı günler olduğunu vurgulayan Büyükakın, şöyle devam etti:

"Asırlardır bizleri birbirimize bağlayan manevi değerlerimizden biri olan Kurban Bayramı'nı en güzel biçimde değerlendirerek gönlümüzde iyiliklere, güzelliklere, hayırlara yer açmalı, hayatımızda hoşgörüyü egemen kılarak birlik ve dirliğimizi güçlendirmeliyiz. Ailemizden başlayarak bayram iklimini, ulaşabildiğimiz tüm kardeşlerimizle paylaşmalıyız. Kocaeli'den, Marmara'dan, Türkiye'den, İslam aleminden, gönül coğrafyalarımızdan yayılan medeniyet ışığı, bütün dünyayı yeniden aydınlatmalıdır."

Kurban Bayramı'nın Kocaeli, Türkiye ve İslam alemine barış, sağlık, huzur, mutluluklar getirmesini, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını dileyen Büyükakın, herkese mutlu ve huzurlu bayramlar diledi.

Büyükakın, pandemi günlerinde kutlanacak olan Kurban Bayramında herkesin sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesini ve gerekli önlemleri almasına dikkati çekerek, "Kocaelili hemşehrilerimden pandemi sürecinde bayramlaşmalarımızı sosyal mesafeye dikkat ederek, özellikle yaşlılarımızın sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde gerçekleştirmelerini rica ediyorum. Önlemlerimizi alalım, sağlık kurallarına dikkat edelim ve bu bayramda sağlığımızı pandemiye kurban etmeyelim." ifadelerini kullandı.