Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu: "Kocaeli, Türkiye'nin En Hareketli İli ve...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu: "Kocaeli, Türkiye'nin en hareketli ili ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan bir köprüdür"KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 15 yıllık yatırımlarının toplandığı Kocaeli Hizmet Eser Külliyatı'nın tanıtım programında konuşan Başkan...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu: "Kocaeli, Türkiye'nin en hareketli ili ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan bir köprüdür"



KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 15 yıllık yatırımlarının toplandığı Kocaeli Hizmet Eser Külliyatı'nın tanıtım programında konuşan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "Kocaeli, Türkiye'nin en hareketli ili ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan bir köprüdür" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kurulduğu 2004 yılından günümüze kadar geçen süre zarfında yapılmış bulunan bütün icraatlarının ve yatırımlarının yer aldığı, 5 ciltten oluşan Kocaeli Hizmet Eser Külliyatı düzenlenen programla tanıtıldı. İzmit'te bulunan bir restoranda gerçekleştirilen toplantında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın 3 yıllık bir metin yazarlığı, bilgi derleme ve görsel toplama gibi birçok alanda yaptığı ile hazırladığı Kocaeli Hizmet Eser Külliyatı katılımcılara tanıtıldı.

Toplantıya ev sahibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Adayı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Külliyatın tanıtım filminin gösterimi ile başlayan programda 31 Mart yerel seçimleri sonrasında görevi devredecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bir veda konuşması yaptı.

Konuşmasında Kocaeli için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgilere yer veren Karaosmanoğlu, "Nüfusumuz hızla artıyor. Burası çok hareketli bir şehir. Sanayinin başkenti. 15 sanayi bölgesi ve binlerce fabrikaya sahip. Kocaeli, Türkiye'nin en hareketli ili ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan bir köprü. Bütün tırlar, kamyonlar, otobüsler, otomobillerin binlercesi her gün buradan geçiyor. Çalışmalarımıza rağmen kavşaklarımız yetmiyor. Eskişehir'e bir tane kavşak yaparsanız, buraya 10 tane yapmak zorundasınız. Siyasette öyle demogoloji,laf yarışı, kavga, parti içinde isimleşme gibi şeyleri biz yasakladık. Dedik ki, 'Bu kapıya gelen, bu çatı altındaki herkes birisinin adamı değildir. Adamı olacaksak, genel başkanın adamı olalım' dedik. Biz kulluğumuzu bizi yaradan yapar, boynumuzu ona karşı bükeriz. Yanlışların karşısına medenice çıkarız" dedi.

"Bizim siyasetimiz çok güzel" ifadelerine yer veren Karaosmanoğlu, "Yöneticilerimiz, milletvekillerimiz uyumlu bir siyaseti; hükümette de çok etkili oldu. Hangi konuyu hükümetimize, bakanlarımıza götürsek hem ilgi gördü hem de bir ağırlık oldu siyasetimizde. Her zaman istişare yaparız. Önemli konuları, belediyelerde, partide farklı yerlerde oturarak çözeriz. Çözümlerini istişare ederek karara bağlarız. İstişare eden yanılmaz, bereketi olur. İstişare etmemekte bereket yoktur. Yanılır insan. Ben çalışma arkadaşlarımıza, hatta çaycımıza bile sorarım. Soran bulur. İşlerimizi birbirimize danışmak, ortak akılla yürütmek Allah'ın emridir. Biz buna oldukça gayret ettik. Rabbim de buna izin verdi ve bütün kentimizi yeniledik" diye konuştu.

Toplantı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

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