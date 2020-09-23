Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı o fotoğrafa cevap verdi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı o fotoğrafa cevap verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı o fotoğrafa cevap verdi Başkan Büyükakın: "Bunun siyasetini yapıyorlarsa onlara yazıklar olsun" Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bir şahsın kendi evinin önündeki çöpten ekmek aldığı yönündeki iddiaların yer aldığı fotoğrafa cevap verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı o fotoğrafa cevap verdi

Başkan Büyükakın:

"Bunun siyasetini yapıyorlarsa onlara yazıklar olsun"

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bir şahsın kendi evinin önündeki çöpten ekmek aldığı yönündeki iddiaların yer aldığı fotoğrafa cevap verdi. Büyükakın, "Aç bir insan varsa ve muhalefet bunun siyasetini yapıyorsa onlara yazıklar olsun" dedi.

Kocaeli'de çekilen bir fotoğraf sosyal medyada geniş yer buldu. Fotoğrafta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın evinin önündeki çöplerin içinde ekmek arayan bir adamın yer aldığı iddia edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, o fotoğrafa cevap verdi. Fotoğrafı inceledikten sonra o kişinin bulunması ve gerekli yardımın yapılması konusunda talimat verdiğini dile getiren Başkan Büyükakın, "Direkt fotoğrafa baktım. Bir fotoğraf var, oradan birşeyler toplayan birisi var. Ekmek mi topluyor emin değilim. Siz fotoğraftan onu seçebildiniz mi emin değilim. Ama benim ilk tepkim şu oldu, Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcımı aradım, 'bu şahsı bulun ve gereken yardımı yapın' dedim. İlk refleksim bu oldu. Normal bir insan bunu yapar. Çöpten ekmek toplayan biri varsa onun gereği yapılır. İlk tepkim de bu oldu. Sonra tekrar fotoğrafa baktım bizim evin önü olduğunu gördüm. Fotoğrafın detayına baktım. Arkada başka çuvallar vardı. Muhtemelen geri dönüşüm için de bir şey toplanıyor oradan. Tam ne yaptıkları seçilemiyor. Hala o şahsı bulabilmiş değiliz. Sonra biraz daha detaya bakınca bir şey daha fark ettim. Arkadaki o güvenlik kulübesinin camında 'Satılık' yazıyor. Arkadaşlara 'bir bakın bakalım burada satılık yazıyor mu?' dedim. 'Satılık' yazmıyor. O fotoğraf eski bir fotoğraf. Daha evvel çekilmiş. Birkaç gün önce ya da daha önce çekilmiş bir fotoğraf. Ama özellikle beklenmiş, 'Pazartesi sabahı biz bir bomba patlatalım' denilmiş. Siyaset için yapılmış" dedi.

"Oradan ümidi mi kestiniz?"

Bu fotoğrafı Büyükşehir Belediye Başkanına gönderenlerin, kendilerinin neden yardımcı olmadığını merak ettiğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Keşke, eğer niyetleri samimi ise keşke onu bana direkt atsalarmış ve o şahsa ekmek verseydik. Niyet buysa. Niyet buysa her şeyden önce şunu sormak lazım; sizin sürekli övündüğünüz, bitiremediğiniz, zafer sarhoşu olduğunuz bir belediyeniz var. O belediye sivil toplum kuruluşu mu? Onun Sosyal Hizmet bölümü yok mu? Niye büyükşehir belediye başkanına atıyorsunuz. Yoksa oradan ümidi mi kestiniz?" diye konuştu.

"Bunun siyasetini yapıyorlarsa onlara yazıklar olsun"

Muhalefet partilerinin bu konuyu siyaset malzemesi olarak kullanmasının ahlaka ve insafa aykırı olduğunu kaydeden Başkan Büyükakın, "Bu sokakta aç bir insan varsa bana yazıklar olsun. Bu sokakta aç bir insan varsa ve muhalefet sadece bunun siyasetini yapmak için kullanıyorsa onlara da yazıklar olsun. Sokakta çöpten ekmek alan birisi var ve bu siyaset malzemesi oluyor. Bu kadar kalitesizleştirme bu işi. Bunun üzerinden mi siyaset yapacağız? Çöplere ekmek koydurmalar, oradan aldırmalar, mizansen yapıyorlar, insanlar çöpten ekmek topluyor diye. Varsa, samimilerse, durum böyleyse bana yazıklar olsun onu bulamadığım için. Bu kadar net. Çünkü bu benim işim. Bu kentte bir tane aç insan kalmamalı. Ama bunun siyasetini yapıyorlarsa, bundan medet umuyorlarsa onlara da yazıklar olsun. Biz yüz yüze nasıl bakacağız? Bu mudur siyaset ' Hayat siyasetten ibaret midir' Bir gün ben Allah'a vereceğim hesabı düşünüyorum. Ben siyasi hesapların peşinde değilim. Hayatım boyunca da hiç olmadım. Bir insan açsa benim meselemdir. Bir insanın açlığı bizim en birinci meselemiz olmalıdır. Bunun üzerine siyaset yapılmasını ahlaka da, insafa da uygun bulmuyorum. Gerçekten böyle bir siyaset diline cevap vermekten bile utanç duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı o fotoğrafa cevap verdi

Tahir Büyükakın, Muhalefet, Siyaset, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı o fotoğrafa cevap verdi - Son Dakika

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