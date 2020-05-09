Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, yaşanan bu zor zamanlarda Anneler Günü'nün yüzleri gülümseten nadide bir çiçek olduğunu belirtti.

Tüm annelerin gününü kutlayan Büyükakın, "Bugün annelerimize en büyük hediye sağlıktır, sizlerin sağlıklı olmanızdır. Elbette bizim o koca yürekli insanlara olan sevgimiz bir güne sığmaz. Bizim için yılın 365 günü Anneler Günü'dür." ifadesini kullandı.

Büyükakın, kadınlara yönelik hayata geçirdikleri projelere değinerek, mesajında şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda bugün geldiğinde, tatlı bir telaş içinde olurduk. Annemize ne hediye alacağımızı düşünür, onları mutlu etmenin yollarını arardık. Bugün ise koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizdeyiz. Olsun, eminim hiçbir yere çıkmayıp evde oturduğumuz için onlar daha mutludur, içleri daha rahattır. Zaten hep istedikleri de bu değil mi, evlatları sağlıklı olsun, dizinin dibinde otursun. Bugün annelerinize onları ne kadar çok sevdiğinizi bir kez daha söyleyin. Özellikle bu günlerde annelerimizin hayır dualarına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ülkemizi etkisi altına alan salgında, evladını kaybeden anneler, annesini kaybeden evlatlar oldu. Hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bir de hastanelerde bizim için canla başla çalışan sağlık ordumuzun içinde aylardır evine gidemeyen, evlatlarına sarılamayan anneler var. Hepsine sonsuz minnettarız. Ben başta annem ve eşim olmak üzere; tüm annelerimizle sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu günlerde buluşmayı diliyorum. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun, ellerinizden öpüyorum, dualarınızı bizden eksik etmeyin."