Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98. yılı olduğunu belirtti.

Türk milletine bu zaferi armağan eden kahraman orduyu, tüm şehit ve gazileri rahmetle minnetle ve şükranla andıklarını bildiren Büyükakın, "Gerek Kurtuluş Savaşı'mızda gerekse de şanlı tarihimizdeki diğer muharebelerde ve terörle mücadelede kaybettiğimiz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını şükranla anıyor, tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Tarih boyunca vatanda gözü olan hainlerin, bugün olduğu gibi dün de Türkiye üzerinde hesaplar yaptığını ve yurdu istilaya kalkıştıklarına işaret eden Büyükakın, şunları kaydetti:

"Kahraman ordumuz ve milli birliğimiz sayesinde Rabb'im, rengini şehitlerimizin al kanından almış olan bayrağımızın göklerden inmesine fırsat vermemiştir. 30 Ağustos günü şanlı bir zafer olmakla birlikte, aynı zamanda Mehmetlerimizin, Erzurumlu Kara Fatmalarımızın, Halide Onbaşılarımızın, Şerife Bacılarımızın, Yahya Kaptanlarımızın kısacası kadınıyla erkeğiyle aziz milletimizin yazdığı bir destan ve dünyaya açık bir mesajıdır. 30 Ağustos düşmana karşı direnerek vatanını ve namusunu kaybetmemek için son evladını dahi cepheye gönderen anaların zaferi, bizlere armağanıdır. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkacağımıza olan inancımla bir kez daha, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."