Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da 8'i basketbolcu 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da 8'i basketbolcu 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

29.10.2020 22:47
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da 8'i basketbolcu 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) ekiplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da 8'i oyuncu, 4'ü teknik ekipten toplam 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) ekiplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da 8'i oyuncu, 4'ü teknik ekipten toplam 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Final Spor maçı öncesi basketbol A takımımız ve teknik personelimize rutin olarak yapılan Kovid-19 testlerinde 4'ü teknik ekibimizden, 8'i sporcularımızdan olmak üzere 12 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızda ve teknik ekibimizde herhangi bir semptom görülmemiş olup tedbir amaçlı izolasyona alınmışlardır. Sporcularımızın en kısa sağlıklarına kavuşabilmeleri için gerekli olan tedavi süreçleri başlatılmıştır."

basketbol, Kağıtspor, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da 8'i basketbolcu 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

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