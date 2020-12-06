Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Sigortam.Net maçının ardından - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Sigortam.Net maçının ardından

06.12.2020 12:37
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Sigortam.Net maçının ardından, System.String[]

80 mağlup ettiTürkiye Basketbol 1. Ligi'ne 10'da 10 yaparak başlayan Sigortam.Net, deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'a 83-80 mağlup oldu.

80 mağlup etti

Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 10'da 10 yaparak başlayan Sigortam.Net, deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'a 83-80 mağlup oldu. Maçın ardından başantrenörler ve maçın yıldız oyuncuları değerlendirmelerde bulundu.

26 sayıyla Kağıtspor adına en çok sayı üreten ve maçın yıldızı olan kaptan Sertay, önemli bir skor elde ettiklerini belirterek, "Sahaya çıkan 5 oyuncunuz olduğu sürece sonuna kadar mücadele sergilersiniz. Bizim başımıza gelse biz de rakibe karşı aynı mücadeleyi sergilerdik. Çok iyi mücadele ettiler, tebrik ediyorum. Biz biraz geç reaksiyon verdik. Maçın içine geç girebildik. Önemli olan kazanmaktı. Kötü de oynasanız, iyi de oynasanız sonuca bakılıyor. Kazandığımız için mutluyuz. Art arda 4. galibiyetimiz. Bu şeklide devam etmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Maça iyi başlamada genelde sorun yaşıyoruz ama geri dönmek de kolay değil. Biz bunu başarıyoruz. Başlangıçtaki sorunu da çözdüğümüz anda çok daha iyi performanslar sergileyeceğimize inanıyorum. Tam takım olarak bir tek Gemlik maçımız vardı ve iyi bir performans sergiledik. Bora da bize büyük güç katacak. Bugün de çok iyi performans gösterdi. Biz tam takım olduğumuzda, o kimyayı yakaladığımızda çok can yakacağımıza inanıyorum" dedi.

"Bazı bölümlerde iyi oynayamadık"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Başantrenörü Atalay Gemen ise, "Öncelikle Sigortam.Net'i tebrik ediyorum. Bu kadar eksikle sistemlerinden hiç ödün vermeden inanılmaz oynadılar. Sonunda biz kazandık ama 5 eksikle çok iyi iş çıkardılar. 3. periyotta tempo yakaladık. Maçı uzun süre kıramadık. Oralarda da kırabilirdik. Bütün hamlelerimize iyi cevap verdiler. Biz Covid'den çıktık. Yaklaşık 3 haftada 8 maç yapacağız. Şu anda 6'dayız. Çarşamba Yalova deplasmanına gideceğiz sonra da Denizli ile oynayacağız. Ardından normal haftaya giriyoruz. Bizim Covid olmamızdan, rakiplerin de olmasından böyle bir yığılma oldu. Çarşamba-cumartesi oynamak zorunda kalıyoruz. Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Bazı bölümlerde iyi oynayamadık. Ama çok önemli bir direnç gösteriyorlar. Deplasmandan geldik. Pazartesi antrenman, salı maç antrenmanı, çarşamba maç. Gerçekten ortaya büyük karakter koyuyorlar. Bu tempoda büyük iş çıkarıyorlar. Bu galibiyet de oyuncuların galibiyetidir. Tam da oradayız. Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Sorumluluk bende. Bu takımın gücü var. Bazı değişikliklerle, o günkü performanslarla, müdafaa değişiklikleriyle maçı döndürebiliyoruz. Bir tek Samsun maçında ilk periyottan ağırlığı koyduk. Bazen ucundaki off balance atışlardan üst üste yediğimiz sayılardan geri düşüyoruz, bazen savunmaya kötü başlıyoruz. Aslında tek bir neden yok. Maça göre değişiyor. Bu bir problem ve her seferinde geriye gelemiyoruz Mamak maçında olduğu gibi. Bunu toparlayıp ileriye bakmak gerekiyor. Önümüzdeki 2 maça iyi hazırlanıp 3 haftadaki 8 maç temposunu en iyi şekilde çıkarmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Covid-19 eksiklerimiz maçın önüne geçti"

Sigortam.Net Başantrenörü Atilla Andaç Yapıcıer da zor bir süreçten geçtiklerini dile getirerek, "8 kişiyle mücadele ettik, 5 genç oyuncumuz var. Çok zor bir süreç. Yaşadıktan sonra daha iyi anladık. Düzce de benzer duruma düşmüştü. Ama bu kural şu açıdan çok tehlikeli; ilk maçı oynadık ama önümüzde 2 tane daha maç var. Sporcu sağlığı açısından hiç iyi bir durum değil. Umarım sakatlıksız atlatırız. Keşke diğer takımlar gibi ilerleyen dönemde oynayabilsek. Aynı sorunu hepimiz yaşıyoruz ama bu durum bizim için biraz daha maçın önüne geçti. Basketbol olarak bugün elimizden geleni yaptık. İyi mücadele ettik. 78-67'den geri geldik. Bu önemli bir reaksiyon. Bu yüzden oyuncularımı kutluyorum. Rakibimize de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Masa performansı çok zayıftı"

Hakem kararları ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Yapıcıer, "Sürekli diyalog kurmadık, diyalog kuramadık. İlk teknik faulümüzü masayla iletişim kurmaya çalışırken aldık. Masa performansı bugün çok zayıftı. Biraz daha ciddi olması lazım. Ligin değerini yükseltmeye, kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Bugün bununla uğraşmak kötü, bu yüzden teknik faul almak daha da kötü. İletişimsizlikten gerildik. Maçın sonucuna etki etmedi. Düdükler kaçabiliyor. Biz de hata yapabiliyoruz. İletişim kurma gayretinden, kazanma hırsı ve istekten dolayı çok agresif görünmüş olabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Lig çok uzun, formumuz düştü"

İlk mağlubiyetlerini almaları konusunda yöneltilen soruyu cevaplayan Yapıcıer, "Yaz dönemini çok iyi geçirdik. Çıkmaya kurulu takım değiliz. Takımda 22 yaş altında 7 oyuncu var. Hedef oyuncularımız var. Her maçı kazanmak istiyoruz. 10'da 10 yapınca çıkmaya kurulu takım algısı gelişti. Mağlubiyetlere gelince; çok zor bir sezon. Onun sonucu. Formumuz düştü. 2 maç kaybettik. Ardından eksikler, şu anki kadro yapısı. Lig çok uzun. Büyük resme bakmak gerekiyor. 2 hafta sonra Samsun maçının ardından yeni bir vaka olmazsa tam kadro olmayı umuyoruz" açıklamasını yaptı. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Sigortam.Net maçının ardından
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Sigortam.Net maçının ardından
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Sigortam.Net maçının ardından

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Sigortam.Net maçının ardından - Son Dakika Spor


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