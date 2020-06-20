Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'dan Babalar Günü mesajı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, başta Kocaeli'deki babalar olmak üzere, bütün babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü kutladı.

Ailenin önemine değinen Büyükakın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Evlerimizin direği, emektarı, eli öpülesi babalarımızın, Babalar Günü kutlu olsun. Bizi biz yapan değerlerin başında gelen sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün meziyetlerin toplandığı güçlü aile kurumunun değişmez iki temel direğinden birisi olan babalarımız için yılın bir günü değil, her günü Babalar Günü olsa azdır. Toplumu bir arada tutan, bir ve bütün hale getirerek yıkılmaz bir millet yapan aile yapımızı, her türlü olumsuzluklara karşı vakur bir şekilde korumamız gerekmektedir. Bu günde babalarımızın gönüllerini almalı, eşsiz fedakarlıkları karşısında şükranlarımızı sunmalıyız."