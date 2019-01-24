Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Binasına Silahla Ateş Açılması

Kocaeli Büyükşehir Belediye binasına silahla ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye binasına silahla ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi.



İzmit ilçesi Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi binasına silahla ateş eden H.K'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Şüphelinin, işsizlik nedeniyle maddi sorunlar yaşadığı ve psikolojik bunalıma girdiği ve bu nedenle belediye binasını kurşunladığı öğrenildi.



Dün, H.K'nin, belediye binasına 5 el ateş etmesi sonucu kurşunlardan biri binanın camına isabet etmiş ve çatlak oluşmuştu. Şüpheli H.K, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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