Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde yaraları sarıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde yaraları sarıyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde yaraları sarıyor

6 saat önce

Elazığ'daki deprem bölgesine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hasarlı evleri tespit edip çadır kuruyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde yaraları sarıyor, System.String[]

Elazığ'daki deprem bölgesine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hasarlı evleri tespit edip çadır kuruyor.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye gönderilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri ve personel çalışmalara başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi' bölgeye gönderilen 2 araç ve 20 personel, depremde hasar gören evleri tespit edip çadır kurma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Elazığ'ın Duygulu köyünde çalışmalara başlayan ekipler şu ana kadar tam donanımlı 15 çadırı kurup yerleşimlerini gerçekleştirdi. Yarıca ekipler, depremzedelere battaniye, bebek bezi ve gıda gibi yardım malzemelerinin olduğu koliler dağıttı. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sivrice, Elazığ, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz
Burak Yılmaz duyurdu: Beşiktaş'tan depremzedelere 300 bin lira destek Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı Van'da görev yapan hakem ve gözlemciler Elazığ için hazırladıkları yardım paketlerini vermek için yola çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 01:52:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde yaraları sarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]