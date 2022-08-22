Çatı aralarını ardiye olarak kullanıyorsanız bu uyarılara dikkat edin - Son Dakika
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Çatı aralarını ardiye olarak kullanıyorsanız bu uyarılara dikkat edin

22.08.2022 12:15
Çatı aralarını ardiye olarak kullanıyorsanız bu uyarılara dikkat edin

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlar çatı yangını konusunda uyarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlar çatı yangını konusunda uyarıldı. Açıklamada, "Çatılarda yangın oluşturan diğer bir faktör ise çatı aralarının ardiye tabir edilen depolama amaçlı kullanılması. Kullanılmayan eski eşyalar ile yanıcı ve parlayıcı malzemelerin bu noktalarda biriktirilmesi yine yangına davet çıkartan bir unsur oluyor. Bu sebeple çatı aralarının boş ve temiz tutulması, buralarda bulunan her türlü tesisat ve malzemenin güvenlik kontrollerinin yapılması gerekiyor" denildi.

Bu yıl 75 çatı yangını olayına müdahale eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşları çatı yangınları konusunda uyardı. Yapılan yazılı açıklamada, tıkalı bacaların ve çatı tadilatlarının yangına sebebiyet verdiği belirtilerek, baca ve yağlı kanalların her yıl düzenli olarak temizlenmesi gerektiği kaydedildi. Özellikle tadilatlar sırasında mutlaka taşınabilir yangın söndürücülerin bulundurulması gerektiğinin ifade edildi açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çatılarda yapılan inşa ve onarım işlerinin de çatı yangınlarını büyük ölçüde etkiliyor. Bu tip çalışmaların yapılacağı yerlerde mutlaka yeterli sayıda taşınabilir yangın söndürücü bulundurulmalıdır. Bu cihazların kullanımı konusunda eğitimli personel olması, ayrıca iş süresi ve sonrasında gerekli güvenlik kontrollerinin yapılması gerekiyor. Şüpheli bir durum görüldüğünde ise mutlaka 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi büyük önem taşıyor. Çatılarda yangın oluşturan diğer bir faktör ise çatı aralarının ardiye tabir edilen depolama amaçlı kullanılması. Kullanılmayan eski eşyalar ile yanıcı ve parlayıcı malzemelerin bu noktalarda biriktirilmesi yine yangına davet çıkartan bir unsur oluyor. Bu sebeple çatı aralarının boş ve temiz tutulması, buralarda bulunan her türlü tesisat ve malzemenin güvenlik kontrollerinin yapılması gerekiyor. 2022 yılında temmuz ayı dahil olmak üzere 75 çatı yangınına müdahale edildi. Bu oranın can ve mal güvenliği açısından artmaması için vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor" - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatı aralarını ardiye olarak kullanıyorsanız bu uyarılara dikkat edin - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çatı aralarını ardiye olarak kullanıyorsanız bu uyarılara dikkat edin - Son Dakika
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