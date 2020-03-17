Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koronavirüs nedeniyle faaliyeti durdurulan iş yerlerinden kira... - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında faaliyeti durdurulan, mülkiyeti belediyeye ait iş yerlerinden kira bedeli alınmayacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan ilave kararlar çerçevesinde, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin kiracısı olan işletmelerden, kapalı kaldığı süre boyunca kira bedeli alınmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesine borcu olanlara da koronavirüs tedbir kararları sona erinceye kadar herhangi bir icra takibi yapılmayacağı belirtilerek "Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizden sosyal yardım alan vatandaşlarımızdan süresi dolanlar koronavirüs tedbirleri sebebiyle yeni bir sosyal incelemeye gerek kalmaksızın yardım yapılmaya devam edilecektir." ifadesine yer verildi.