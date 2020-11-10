Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden filyasyon ekiplerine destek - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden filyasyon ekiplerine destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında filyasyon ekiplerinin kullanımına 20 araç tahsis etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında filyasyon ekiplerinin kullanımına 20 araç tahsis etti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hastaların taşınması ve takibi için kullanılacak olan araçlar Kocaeli Valiliği'ne teslim edildi. Filyason ekipleri, kullandığı araçlara ek olarak Büyükşehir Belediyesince verilen 11 otomobil ve 9 minibüsü koronavirüsle mücadelede kullanacak.

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