Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden İzmir'e yardım eli - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden İzmir'e yardım eli
31.10.2020 13:36
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan maske, dezenfektan ve gıda malzemeleri yüklü tır, İzmir'de depremzedelerin yaralarını sarma amacıyla bölgeye gönderildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan maske, dezenfektan ve gıda malzemeleri yüklü tır, İzmir'de depremzedelerin yaralarını sarma amacıyla bölgeye gönderildi.
İzmir'de meydana gelen, can ve mal kayıplarına neden olan depremin ardından açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 30 bin maske, 20 ton dezenfektan ve 1000 gıda kolisi ile yüklenen tırın yardım amacıyla İzmir'e gönderileceğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından hazırlanan yardım malzemeleri yüklü tır, dün akşam yola çıkarak İzmir'e ulaştı. Yardım malzemeleri, acil ihtiyacı olan depremzedelere dağıtılmak amacıyla İzmir Kızılay Afet koordinasyon merkezine teslim edildi. - KOCAELİ
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