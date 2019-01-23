Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne Silahlı Saldırı
1 saat önce
Kocaeli Büyükşehir Belediye binasına silahla ateş açan kişi gözaltına alındı.
Kocaeli
Büyükşehir Belediye binasına silahla ateş açan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmit
ilçesi Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi binasına gelen H.K, iş talebinde bulundu.
Daha sonra binadan ayrılan H.K, çevredeki bir alışveriş merkezinin otoparkından belediye binasına silahla ateş etti.
Olay yerinde, çevrede güvenlik alan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli H.K, emniyete götürüldü.
Kurşunlardan birinin binanın camına isabet ettiği ve çatlak oluştuğu görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:11 Kaynak: AA
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