Son Dakika Haberleri: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne Silahlı Saldırı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne Silahlı Saldırı

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye binasına silahla ateş açan kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne Silahlı Saldırı, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediye binasına silahla ateş açan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesi Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi binasına gelen H.K, iş talebinde bulundu.

Daha sonra binadan ayrılan H.K, çevredeki bir alışveriş merkezinin otoparkından belediye binasına silahla ateş etti.

Olay yerinde, çevrede güvenlik alan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli H.K, emniyete götürüldü.

Kurşunlardan birinin binanın camına isabet ettiği ve çatlak oluştuğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:11 Kaynak: AA

İzmit, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yakışıklı Oyuncu Utku Ateş, Erkenci Kuş'un Kadrosuna Dahil Oldu 3 Yıldır İş Arayan 3 Çocuk Babası Adam, Kocaeli Büyükşehir Belediye Binasını Kurşunladı

Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri 2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:45:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne Silahlı Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]