Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kandıra Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ile Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışma kapsamında Uzunkum sahilinde kamp ateşi yakıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bando ekibi gösteri yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması başladı - Son Dakika

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