Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri "Anneler Günü" için süslendi - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri "Anneler Günü" için süslendi

08.05.2022 00:00
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri "Anneler Günü" için süslendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Anneler Günü" dolayısıyla bazı toplu taşıma araçlarını dantel, kilim ve kırlentle süsledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Anneler Günü" dolayısıyla bazı toplu taşıma araçlarını dantel, kilim ve kırlentle süsledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark AŞ, Anneler Günü dolayısıyla bazı araçlarını dantel, kilim ve kırlent gibi eşyalarla donatarak, yolcu annelere sürpriz hazırladı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Anne eli değmiş gibi... Vefakar Ulaşımpark şoförlerimizden vefakar annelerimize..." ifadelerine yer verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri Anneler Günü için süslendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri Anneler Günü için süslendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri Anneler Günü için süslendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri Anneler Günü için süslendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri Anneler Günü için süslendi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 'Anneler Günü' için süslendi - Son Dakika


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