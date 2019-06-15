Son Dakika Haberleri: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personele yönelik "Etik Eğitimi" verdi
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personele yönelik "Etik Eğitimi" verdi

1 saat önce

Kurum içi eğitimlere önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline bu kez etik eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personele yönelik

Büyükşehir personeline etik eğitimi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan eğitim Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIM

Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen eğitime Teftiş Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Etik Kurulu Başkanı Süleyman Büyükşahin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram ve Büyükşehir personeli katılım sağladı.

EĞİTİMLER İLE FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ

Açılışta kısa bir konuşma yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram; " "Etik Günü" tüm dünya ile birlikte ülkemizde de kabul edilmektedir. Bizler de bu günün anlam ve önemi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi olarak personelimize verdiğimiz eğitimlerle farkındalık oluşturmayı hedeflemekteyiz" açıklamasında bulundu.

PERSONELE ETİK EĞİTİMİ

Büyükşehir personeline eğitimi İcra ve Takip Şube Müdürü ve Etik Kurulu Üyesi Dr. Osman Gür verdi. Etik ile ahlak ve hukuk ilişkisine değinen Gür, "Hukuk, etik ve din genel olarak adalet, eşitlik-tarafsızlık, doğruluk-dürüstlük ve sorumluluk gibi değer ve ilkelere dayanır. Etik, toplum, birey ve kurumlar arasındaki ilişkilerde güven sağlar. Ayrıca kamuda etik ilkelere dayanmadan alınan kararlar yönetimde yozlaşmaya yol açmakta ve bu yozlaşmanın sonuçları birçok problemi beraberinde getirmekte. Bu yüzden bilgi ve becerinin davranışa dönüştürülmesi gerekir" ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:45 Kaynak: Bültenler
Gür, Etik Kurulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Erdoğan: Kudüs'te yeni oldu bittiler gayretini reddediyoruz ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu: 31 Mart'a göre AK Parti'ye daha fazla destek vereceklerine dair bulguya ulaşamadık Okul servisinde hayatını kaybeden Alperen'in babasına çok "özel" görev! ABD basını yazdı: F-35'ler savaşamıyor! Akılalmaz hatalar var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 10:39:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personele yönelik "Etik Eğitimi" verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]