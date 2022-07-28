Para dolu çanta sahibine ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Para dolu çanta sahibine ulaştırıldı

28.07.2022 11:26
Para dolu çanta sahibine ulaştırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, devriye sırasında buldukları para dolu çantayı sahibine ulaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, devriye sırasında buldukları para dolu çantayı sahibine ulaştırdı.

Kocaeli'nin turizm destinasyonları arasında yer alan Kandıra, her gün binlerce vatandaşı ağırlıyor. Vatandaşların huzurunu korumak için sahillerde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, kaybolan eşyaları da sahiplerine ulaştırıyor. Bu çerçevede, ekipler Kandıra Kumcağız plajında devriye gezerken çanta buldu. İçerisinde yüklü miktarda dolar, Türk lirası ve kimlikler bulunan çantanın sahibi araştırıldı. Ekipler kısa sürede sahibine ulaşarak, çantayı tutanakla teslim etti. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor Ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor KOSKEM ile 177 kişi hayata tutundu KOSKEM ile 177 kişi hayata tutundu
Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Para dolu çanta sahibine ulaştırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:25:58. #1.11#
SON DAKİKA: Para dolu çanta sahibine ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement