Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla pazar günü otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olarak yararlanacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler 30 Ağustos Pazar günü vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.
Deniz ulaşımı da mevcut sefer saatlerinde devam edecek ve ücretsiz olarak hizmet verecek.
Öte yandan İzmit- Kartal güzergahında hizmet veren Hat 200, Sabiha Gökçen Hattı olan 250 ile 250G, mavi bayraklı sahillere giden 800C-800K ve Hat 700 mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:37 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden 30 Ağustos'ta ücretsiz toplu ulaşım hizmeti - Son Dakika