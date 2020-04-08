Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden 42 bin aileye gıda ve temizlik maddesi yardımı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 42 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda ve temizlik maddesi yardımı başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtımına başlandığı bildirildi.

Yardım için başvuruların 1 Nisan'dan itibaren "www.kocaeli.bel.tr" internet sitesi üzerinden alınmaya başlandığı belirtilen açıklamada, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince taleplerin değerlendirdiği ve söz konusu yardımların dağıtımına başlandığı aktarıldı.

Yardımların, ihtiyaç sahibi ailelerinin kapılarına kadar bırakıldığı vurgulanan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, şu ana kadar 42 bin başvuru aldıklarını, gelecek günlerde sayının artma ihtimali üzerine ek 30 bin koli daha almak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Kocaeli genelinde yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 50 bin gıda kolisi ve 15 bin hijyen paketi dağıtımına başlandığını kaydeden Gündoğdu "Şu ana kadar 20 araç ile 3 ilçede 2 bin 500 aileye yardımları ulaştırdık. Kocaeli'de kimse aç ve açıkta kalmayacak." ifadesini kullandı.

Gıda kolileri ve hijyen paketleri evlerine ulaşan vatandaşların, bu zor günlerde yanlarında olan ve destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Yardım talebinde bulunmak isteyen vatandaşların başvuruların, belediyenin "www.kocaeli.bel.tr" internet sitesinden yapılabileceği bildirildi.