Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden kırsal kalkınmaya hibe kredi desteği - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden kırsal kalkınmaya hibe kredi desteği

18.04.2022 12:06
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden kırsal kalkınmaya hibe kredi desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatif ve birliklere sağlanacak destek başvurularının, 22 Nisan Cuma günü sona ereceği bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatif ve birliklere sağlanacak destek başvurularının, 22 Nisan Cuma günü sona ereceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla "Fikir Projesi"nin hayata geçirildiği belirtilerek, bu kapsamda kooperatif ve birliklere sağlanacak yüzde 75 hibe desteği için müracaatların sürdüğü vurgulandı.

Projede, "Birlikten kuvvet doğar" ilkesiyle kadın, engelli ve genç çiftçilere öncelik verileceği aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Tarım alanında fide, meyve fidanı, yem bitkisi tohumu, yerel tohum, yumru, üretim materyalleri, gübre, sera yapımı ve malzemeleri, alet, ekipman, mekanizasyon, tarımsal sulama, tarım makineleri ile alternatif ürün ve üretim faaliyetleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik faaliyetleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyici faaliyetleri, bitkisel üretimde kullanılan tuzaklar, ilaçlar ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar, organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon, tarımsal tesis küçük onarım ve sözleşmeli üretim desteği konularında, kooperatif ve birliklere hibe desteği verilecek."

Hayvansal üretim desteği kapsamında da bir çok alanda üreticilere katkı sunulacağı bildirilen açıklamada, "Projeden yararlanmak isteyen birlik ve kooperatif üyesi çiftçiler ile yönetim kurulu üyeleri, İzmit fuar içinde bulunan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne, 22 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek." ifadeleri kullanıldı.

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Kooperatif, Kocaeli, Nisan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden kırsal kalkınmaya hibe kredi desteği - Son Dakika


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