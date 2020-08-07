Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden korona virüs denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle dün 81 ilde yapılan korona virüs denetimleri Kocaeli'de de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 81 ilde gerçekleşen korona virüs denetimleri Kocaeli'de de yapıldı. Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında alma amacıyla yapılan denetimler kapsamlı bir şekilde uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta ve İhtisas Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı tarafından yapılan denetimlerde ise alışveriş merkezleri, işyerleri, marketler, lokanta ve kafeler, berberler ve güzellik salonları incelendi. Yapılan denetimde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması vurgusu yapıldı.

Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlendi. Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verildi. - KOCAELİ