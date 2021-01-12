Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden salgından etkilenenlere "Esnaf Kart" - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen iş yerlerine dağıtılan "Esnaf kart" ile ocak, şubat ve mart aylarında bin liralık destek verileceğini bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada etkisini gösteren salgınla mücadele kapsamında işleri aksayan esnafa 2. dönem Pandemi Destek Paketi kapsamında yardım eli uzatıldı.

Salgın önlemleri kapsamında kepenk kapatmak zorunda kalan ya da işleri olumsuz yönde etkilenen esnafın yararlanacağı destek paketine, şu ana kadar 12 bin başvuru yapıldı.

Bu başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca değerlendirildi.

Şu ana kadar başvuru yapan ve gerekli şartları taşıdığı tespit edilen esnafa, "esnaf tanımlı" 41 kartları dağıtılmaya başlandı.

Esnafa ilk kartları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç tarafından ulaştırıldı.

"Esnaf kart" sahiplerine ocak, şubat ve mart ayları boyunca aylık bin lira destek verilecek. Esnaf Kart ile gıda alışverişi ve fatura ödemesi yapılabiliyor.

Esnafa yapılan destekle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelililere salgın döneminde 238,6 milyonluk destek vermiş olacak.