Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Şemdinli'ye "kardeş belediye" ziyareti - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kardeş belediye olarak seçtikleri Şemdinli Belediyesini ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Ihlamur, Gençlik Eğitim Şube Müdürü Cumhur Aydoğdu, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Mehmet Köse, Etüt ve Proje Şube Müdürü Ercan Özkan ve Yangın Eğitim Müdürlüğü sorumlusu Abdullah Gönenç, Şemdinli ilçesine geldi.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve personeller tarafından karşılanan heyet, belediye çalışmaları ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saklı, "Belediye olarak projelerimizi sunduk. İnşallah en kısa zamanda şehrimiz için hayırlı haberler alırız." dedi.

Daha sonra esnafı ziyaret eden heyet, ilçeden ayrıldı.