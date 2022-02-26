Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden STK'lere 5 milyon liralık destek - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik hazırlanan "Yerel Destek Programı" kapsamında 100 projeye 5 milyon lira destek sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin desteklediği Kocaeli Kent Konseyinin STK'lere yönelik hazırladığı "Yerel Destek Programı"nın tanıtımı Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, programın model alınacak bir proje olduğuna işaret ederek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti.

Büyükakın, diğer illerin bu projeyi örnek alacağını belirterek şunları kaydetti:

"Bu projeyi birlikte yapacağız. 'Küçük olsun benim olsun.' demeyin. Kent Konseyinin amaçlarından biri aidiyet oluşturmaktır. 9 konu başlığı belirledik. Amacımız kent adına alınacak kararların sadece seçilen insanlar tarafından verilmesini beklememek. 50 projeyle bunu sınırlandırmayalım. 100 proje olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak hibeyi 5 milyon lira olarak belirledik. Hayırlı bir niyetle yapılmış bir proje. Kentin hayata katılımını sağlayacak bir proje."

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz da STK'lerin demokrasinin önemli bir parçası olduğunu aktararak 1 yılda önemli etkinliklere imza attıklarını anlattı.

Yerel Destek Programı'nın amacının, STK'lerin toplum yararına yaptığı faaliyetleri teşvik etmek ve yenilikçi projeleri desteklemek olduğuna işaret eden Korkmaz, kentte 3 bin 710 STK'nin bulunduğunu bildirdi.

Yerel Destek Programı

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hayata geçirilen "Yerel Destek Programı", Kocaeli Kent Konseyi tarafından yürütülecek.

Proje, STK'lerin toplum yararına yaptığı faaliyetleri teşvik etmeyi ve yenilikçi projeleri desteklemeyi amaçlıyor.

Projeleriyle hibe desteğinden faydalanmak isteyen STK'ler, "Doğa Çevre ve Hayvan Hakları", "Hemşerilik ve Kentlilik Bilinci", "Kent Tanıtımı ve Turizmi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Eğitim", "Sağlık ve Sosyal Hizmetler", "Sosyal İçerme, Gençlik, Aile ve Kadın ile Afet Yönetimi" konusunda Kocaeli Kent Konseyi Program Birimine başvuruda bulunacak.

Yerel Destek Programı kapsamında bilgilendirme toplantıları 1-25 Mart'ta yapılacak, 1-29 Nisan'da proje başvuruları alınacak, 25 Mayıs'ta da başvuru sonuçları duyurulacak.